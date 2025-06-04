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Информационные технологии

Минцифры усилит давление для перехода на российские IT-решения

Процесс перехода на отечественное ПО ведомство считает неизбежным. Регулирование будет ужесточаться.

Глава Минцифры Максут Шадаев пообещал ужесточить регулирование перехода на отечественные IT-решения. При этом важно не допустить монополизации, уточнил он.

«Для нас главное — процесс перехода на отечественное сделать неизбежным, поэтому мы будем усиливать давление. Мне кажется, вчера диалог председателя Правительства с коллегами показал, что можно брать паузу еще год, но регуляторика все равно будет в этом смысле ужесточаться», — сказал Максут Шадаев.

По его словам, на российские решения все равно придется переходить. Но в этой ситуации надо сохранить конкурентоспособность и не допустить свехрмонополизации. Власти понимают, что должны обеспечить равенство и конкурентность, добавил министр.

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