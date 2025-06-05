АСИ готовит карту работы операторов поддержки молодых предпринимателей
Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с центром «Росмолодежь.Предпринимай» разрабатывают единую карту работы ключевых операторов поддержки молодежного предпринимательства в России. Ее обещают запустить в июле 2025 года, сообщает АСИ.
«Это специальный инструмент, который показывает все программы, проекты и организации, помогающие молодым предпринимателям в нашей стране. Карта объединит информацию от федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса и общественных объединений, чтобы создать единую, хорошо организованную систему поддержки», — говорится в сообщении.
Представитель АСИ Дмитрий Федоров рассказал, что в агентстве спроектировали этапы жизненного цикла молодого предпринимателя. Опираясь на них, на единой карте разместили программы федеральных органов исполнительной власти и институтов развития.
«На следующем этапе мы создадим дополнительный слой карты, который включит проекты развития молодежного предпринимательства региональных органов власти, частного бизнеса и деловых объединений», — заявил Федоров.
Цель карты – решение задачи по координации мер поддержки. Это должно помочь начинающим предпринимателям быстрее находить необходимые ресурсы — от образовательных программ до финансовых инструментов.
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