Производители мебели предложили маркетплейсам заключить коллективный договор

Маркетплейсам предложили работать по коллективному договору с мебельщиками. Так они смогут получить приемлемые условия сотрудничества, например, компенсации за испорченный при перевозке товар.

Ассоциация предприятий мебельной промышленности (АМДПР) направила маркетплейсам Ozon, Яндекс Маркету и Мегамаркету предложения заключить коллективный договор, который будет регулировать условия продаж.

Производители мебели недовольным тем, что площадки не выплачивают им компенсации за товар, поврежденный при доставке. Также им не нравятся односторонние условия оферт и повышение комиссий. Об этом пишет «Коммерсант».

«Без регулирования с рынка может уйти до 15% небольших производителей», — сказал президент АМДПР Александр Шестаков.

Сейчас на маркетплейсы приходится свыше 30% продаж мебели или около 100-150 млрд рублей в год. К 2026 году показатель может вырасти до 40%.

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