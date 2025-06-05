ТПП: нужно и дальше снижать административное давление на бизнес

Госдума рассматривает проект о замене штрафов на предупреждение. Предприниматели смогут получить более мягкое наказание.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что государству нужно продолжать курс по снижению административного давления на предпринимателей. Например, заменять административные штрафы предупреждениями.

«Уже исключено большое количество неактуальных дублирующих контрольно-надзорных мероприятий, появились четкие и прозрачные требования и основания их проведения в зависимости от категории риска объекта контроля. Важно продолжать этот курс», — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что в Госдуме уже рассматривают законопроект, который позволит заменить административный штраф на предупреждение. Причем не только за впервые совершенные правонарушения.

Сейчас действует закон от 08.12.2020 № 410-ФЗ, который позволяет заменять административные штрафы на предупреждения, но это работает только для некоммерческих организаций (НКО).

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.