🌾 С начала 2025 года 4,5 тысяч предпринимателей начали заниматься сельским хозяйством

С начала 2025 года число представителей малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства выросло на 4,5 тыс. — до 192 тыс.

Всего в секторе МСП в сельском хозяйстве занято около 815 тыс. человек. 85% предпринимателей выращивают растения и животных, 10% занимаются лесоводством и лесозаготовками, 5% работают в области рыболовства и рыбоводства.

«В 2024 году сельхоз МСП-производители смогли привлечь порядка 15,4 млрд рублей заемного финансирования под “зонтичные” поручительства Корпорации МСП», — сказал генеральный директор Корпорация МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что Корпорация помогает с рынками сбыта: в 36 субъектах страны сделали 92 «фермерских островка»: через них свою продукцию поставляет больше 1 тыс. производителей.

В 2023 году малый и средний сельскохозяйственный бизнес получил доход около 4 трлн рублей. По итогам 2024 года он может превысить 4,7 трлн.

В лидеры по число МСП в сфере сельского хозяйства вошли: Краснодарский край (13,7 тыс.), Ростовская область (10 тыс.), Башкортостан (6,7 тыс.). В этих регионах каждый третий сельхоз предприниматель — представитель МСП.

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