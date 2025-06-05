💡 Кабмин не будет запрещать майнинг в Хакасии

В Хакасии решили не устанавливать запрет на майнинг криптовалют, также на два месяца отложили вопрос об ограничениях в Забайкальском крае и Бурятии.

На заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики Правительство отказалось вводить запрет на майнинг криптовалют в Республике Хакасия.

«Решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе», — сказано в телеграм-канале правительства.

Также на два месяца отложили вопрос о круглогодичном запрете майнинга в Забайкальском крае и Бурятии. Властям нужно время, чтобы оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативные документы, которые позволят перераспределить нагрузку в пользу энергодефицитных регионов.

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