🌊 Жители Москвы и Московской области больше всех инвестируют в жилье у моря

Домклик изучил спрос на курортную недвижимость. Жители Москвы и области, а также северных регионов активно инвестируют в новостройки в теплых регионах.

В 2024 и 2025 годах больше всего ипотечных сделок по курортным регионам совершили жители Москвы (8,5%) и Московской области (5,4%). На третьем месте – Красноярский край, его жители оформили 4,1% сделок.

Курортными регионами считают Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгею, Калининградскую область. Также в последнее время сегмент курорта развивается на Алтае, в Дагестане и Ростовской области, сообщает Домклик.

Москвичи покупали самое дорогое жилье со средней стоимостью 6,9 млн руб. площадью около 50–55 кв. м. Покупатели из Московской области выбирали объекты стоимостью 6,3 млн, а из Красноярского края – за 6 млн руб.

Среди 20 регионов, попавших в топ рейтинга, больше половины – регионы с холодными климатическими условиями, например, Красноярский край, Кемеровская область, ХМАО.

При этом жители Краснодарского края и Адыгеи тоже активно инвестировали в курортную недвижимость: 3,7% и 1,5% соответственно. Они покупали жилье со вредней ценой 4,8–4,9 млн руб.

В среднем недвижимость в курортном регионе обойдется в 5,5–6 млн руб. За эти деньги можно приобрести квартиру со средней площадью 50–55 кв. м.

Больше всего покупали новостройки: 63%. На долю вторичного жилья приходится 31%.

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