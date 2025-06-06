Налоговики: при оформлении платежек часто ошибаются в ИНН, КБК, номерах счетов получателя и статусе плательщика

УФНС рассказало о частых ошибках при заполнении расчетных документов. Из-за этого платеж может не пройти, и образуется задолженность на ЕНС.

УФНС перечислило типовые ошибки при оформлении платежных документов, которых нужно избегать, чтобы платежи корректно отображались на ЕНС.

Налогоплательщики часто неправильно пишут ИНН получателя: нужен не ИНН компании-плательщика, а ИНН Межрегиональной инспекции по управлению долгом – 7727406020.

В реквизите «104» важно ставить КБК, предназначенный для перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа — 18201061201010000510. Исключение – налоги, которые платят не в качестве ЕНП.

Нельзя ставить КБК конкретных налогов, входящих в ЕНС, а также КБК, не утвержденные классификацией или не администрируемые налоговыми органами.

Также ошибаются при указании совершенно не своего КБК.

«Например, частой ошибкой является указание юридическим лицом КБК 18210102040010000110 “Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК”», — пишет УФНС.

Часто пишут номер счета получателя территориального (своего местного) органа Федерального казначейства вместо счета УФК по Тульской области — 40102810445370000059.

Еще распространенная ошибка – неправильное указание в реквизите 101 «Статус плательщика» значения «04» вместо правильных «01» или «13».

Неправильное заполнение платежки может привести к несвоевременному отображению платежа на ЕНС, предупреждают налоговики. Это может обернуться образованием задолженности, применением мер взыскания или несвоевременной их отменой.

Научим грамотно заполнять платежки и не допускать типичных ошибок на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, рассчитывать налоги и зарплату, работать с управленкой и с легкостью проходить налоговые проверки.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение началось — присоединяйтесь!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.