Последний день добираем группы на курсы с дипломом!

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Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Осталось 2 места!

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Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Осталось 2 места!

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Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Осталось 2 места!

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Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Осталось 2 места!

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