Меры против мошенников могут повлиять на работу риелторов

Новый законопроект предполагает, что сопровождать сделки с недвижимостью будут только ИП и компании, которые вошли в специальный реестр. Индивидуальные риелторы-физлица не смогут проводить сделки, если у них не будет трудового договора или ГПХ с фирмой из реестра.

Во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством вошел законопроект, который будет регулировать деятельность риелторов.

Сопровождать сделки с недвижимостью смогут только лица, включенные в специальный реестр. К работе допустят только ИП или юридических лиц, физлица не смогут оказывать платные услуги по недвижимости без трудового или гражданско-правого договора с ИП или компанией. Право находиться в списке будет нужно подтверждать каждые пять лет. Об этом пишет Forbes.

Сейчас в сфере недвижимости работает около 30 тыс. компаний и сотни тысяч индивидуальных риелторов, качество работы которых никто не оценивает.

«В работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений и прочего», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В пояснительной записке к новому законопроекту сказано, что бесконтрольность рынка риелторов создает «серьезные угрозы как для государства, так и для граждан». Документ проходит межведомственное согласование и может измениться.

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