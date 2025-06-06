Резидентам ОЭЗ в Калининградской области предложили сохранить льготу по налогу на прибыль

Чтобы повышение ставки по налогу на прибыль с 2025 года не повлияло на бизнес, который выполняет инвестиционные контракты в Калининградской области, сенаторы закрепят в законе право предпринимателей на льготы.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому в Калининградской области сохранится льготная ставка по налогу на прибыль для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ).

Бизнес может применять льготы в течение 12 лет: в первые шесть лет будет нулевая ставка по налогу на прибыль, а в последующие шесть лет — 50% от действующей ставки.

С 2025 года с 20% до 25% увеличилась общая ставка по налогу на прибыль. Изменения должны затронуть инвесторов из Калининградской области, однако в законе об ОЭЗ указано, что на резидентов не должна увеличиваться налоговая нагрузка, даже при изменении законодательства. Это работает только во время реализации инвестиционного проекта.

«Подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 1 января 2025 года», — сказано в пояснительной записке.

Поэтому сенаторы решили сохранить льготы для бизнеса по аналогии с другими экономическими зонами.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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