🚗 Правила обслуживания и ремонта автомобилей поменяют

Организации, оказывающие услуги ремонта транспортных средств, будут иначе оформлять договоры. Книгу отзывов и предложений можно будет не заводить.

В правила обслуживания и ремонта транспортных средств внесли изменения постановлением Правительства от 29.05.2025 № 780.

Новые правила распространяются на ремонт автомобилей, мотоциклов, прицепов к ним и т. д.

Теперь юрлица, ремонтирующие авто, в договоре будут указывать в том числе ОГРН и дату госрегистрации. Также нужно будет писать форму оплаты.

Писать в договоре цену транспортного средства, установленную по соглашению сторон, больше не нужно.

Кроме того, СТО не будут извещать клиентов о приостановке деятельности для проведения санитарных или других мероприятий. Сейчас у них есть обязанность сообщать о времени такого перерыва и о дате его начала.

Также теперь не будет обязательным иметь книгу отзывов и предложений.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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