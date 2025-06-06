Правительство обсуждает формат регулирования работы маркетплейсов – Григоренко

Правительство РФ находится в дискуссии о регулировании работы маркетплейсов, заявил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

«С одной стороны наша задача — не мешать развиваться цифровым платформам. При этом вопрос, нужно ли их законодательно регулировать, остается открытым, и мы как раз сейчас находимся в дискуссии, в каком виде и как регулировать деятельность маркетплейсов», — сказал Григоренко.