Правительство обсуждает формат регулирования работы маркетплейсов – Григоренко
Кабмин находится на стадии дискуссии о формате регулирования. Задача – не мешать маркетплейсам развиваться.
Правительство РФ находится в дискуссии о регулировании работы маркетплейсов, заявил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
«С одной стороны наша задача — не мешать развиваться цифровым платформам. При этом вопрос, нужно ли их законодательно регулировать, остается открытым, и мы как раз сейчас находимся в дискуссии, в каком виде и как регулировать деятельность маркетплейсов», — сказал Григоренко.
Об этом он сообщил на конференции ЦИПР-2025.
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