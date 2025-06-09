Как привести в порядок сайт компании для работы с персональными данными
При защите персональных данных на сайте компании стоит обратить внимание на следующие моменты:
хостинг и база данных с персональными данными должны располагаться на территории России;
под каждой формой сбора данных, включая сбор e-mail, необходимо разместить текст «Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных». Обязательно оно должно быть видимым, и пользователь должен совершить действие;
нужно разместить на сайте в общем доступе ссылку на документ — Политику организации в отношении обработки персональных данных на сайте. Рекомендуется разместить этот документ в «подвале» сайта, который обычно не изменяется от страницы к странице;
показывать всем новым пользователям сайта предупреждение с текстом о том, что вы собираете метаданные пользователя — cookie. Пользователь должен вновь совершить действие, если он соглашается с тем, что вы собираете эти данные или запретить такой сбор в настройках браузера.
Если вы не знаете, собирает ваш сайт cookies или нет, то можно проверить с помощью разных инструментов на наличие сервисов cookies. Например, это можно сделать на сайте «Клерка».
Узнайте больше о том, как перестроить свою работу с персональными данными, чтобы соответствовать новым требованиям закона. Читайте подробный конспект вебинара.
Его подготовила Елена Ярушкина, кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог «Центра обучения «Клерка».
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