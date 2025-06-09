Как привести в порядок сайт компании для работы с персональными данными

При защите персональных данных на сайте компании стоит обратить внимание на следующие моменты:

хостинг и база данных с персональными данными должны располагаться на территории России;

под каждой формой сбора данных, включая сбор e-mail, необходимо разместить текст «Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных». Обязательно оно должно быть видимым, и пользователь должен совершить действие;

нужно разместить на сайте в общем доступе ссылку на документ — Политику организации в отношении обработки персональных данных на сайте. Рекомендуется разместить этот документ в «подвале» сайта, который обычно не изменяется от страницы к странице;