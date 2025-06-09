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Медиарынок хочет увеличить взыскания за нарушение интеллектуальных прав

Чаще всего суды назначают компенсацию за нарушение исключительных прав по минимальному порогу. Представители творческих профессий считают, что сумму нужно увеличить с 10 до 100 тысяч рублей. Эти параметры не менялись больше 20 лет.

Отраслевые ассоциации музыкантов, аниматоров, кинопроизводителей и книжных издателей потребовали поднять минимальный порог взысканий за нарушение исключительных прав. Сейчас это 10 тыс. рублей, а просят увеличить до 100 тыс. для компаний и до 50 тыс. для физлиц.

Пороговые значения компенсаций не менялись почти 21 год. Суммы даже ниже, чем в Казахстане, где минимальное взыскание составляет около 60 тыс. рублей за нарушение. Об этом пишет «Коммерсант».

6 июня 2025 года Госдума готовит ко второму чтению законопроект с поправками в ГК. Он подразумевает увеличение максимальной суммы компенсации за нарушение исключительных прав. Сам проект внесли в ГД еще в 2023 году.

«Несмотря на то что в законопроекте повышен максимальный порог компенсации (до 10 млн руб.), суды, как правило, назначают компенсации по минимальному порогу или даже ниже», — сказали в ассоциациях.

В 2024 года на 5% выросло число судебных споров из-за нарушения интеллектуальных прав. В области авторских и смежных прав количество разбирательств увеличилось более чем на 30%.

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева объяснила, что поднимать минимальное значение компенсаций будет опасно для отрасли. Это начнет кормить «патентных троллей», которые предъявляют патентные иски, но в отличие от реальных правообладателей не обосновывают ущерб. Им достаточно минимальной суммы компенсации.

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