⚡ С 11 июня повышаем цену на подписку Клерк.Премиум

С 11 июня 2025 года годовая подписка Клерк.Премиум будет стоить 14 000 руб. Сейчас у вас есть возможность оформить подписку по старой цене за 9 000 руб. Поспешите — до повышение цены осталось всего два дня!

Мы поднимаем цену на годовую подписку Клерк.Премиум. С 11 июня подписка будет стоить 14 000 руб. Сегодня вы еще можете сэкономить и купить подписку за 9 000 руб. Не теряйте времени! У вас есть всего два дня, чтобы оформить подписку по старой цене.

Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами. Также с подпиской вы можете консультироваться у проверенных экспертов 24/7 по любым вопросам бухучета, налогов, кадров, права и 1С.

В годовую подписку Клерк.Премиум входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам;

записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;

консультации с экспертами;

статьи с разборами новых правил;

онлайн-посещение конференций;

справочно-правовая система;

инструменты и сервисы для работы бухгалтера;

отключение рекламы на сайте.

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