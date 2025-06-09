⚡ С 11 июня повышаем цену на подписку Клерк.Премиум
Мы поднимаем цену на годовую подписку Клерк.Премиум. С 11 июня подписка будет стоить 14 000 руб. Сегодня вы еще можете сэкономить и купить подписку за 9 000 руб. Не теряйте времени! У вас есть всего два дня, чтобы оформить подписку по старой цене.
Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами. Также с подпиской вы можете консультироваться у проверенных экспертов 24/7 по любым вопросам бухучета, налогов, кадров, права и 1С.
В годовую подписку Клерк.Премиум входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам;
записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
консультации с экспертами;
статьи с разборами новых правил;
онлайн-посещение конференций;
справочно-правовая система;
инструменты и сервисы для работы бухгалтера;
отключение рекламы на сайте.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Комментарии2
О, опять?)) Когда следующее повышение?
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