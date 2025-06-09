Поставщиков и покупателей табачной продукции начнут штрафовать за нарушение нелицензионных требований

Если компания продаст табачную продукцию тем, кто не зарегистрирован в системе мониторинга, то ей грозит штраф до 150 тысяч рублей и конфискация.

С 7 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 07.06.2025 № 148-ФЗ с новыми штрафами за нарушения при обороте табачной продукции без маркировки.

Сейчас нельзя закупать или поставлять табачную продукцию лицам, которые не зарегистрированы в системе мониторинга. Причем незарегистрированным компаниям нельзя как быть поставщиками, так и покупателями никотинсодержащих изделий.

КоАП не предусматривал штрафы за нарушение нелицензионных требований, но теперь все изменилось. Статью 14.67 КоАП дополнили штрафами для ИП — от 20 до 30 тыс. рублей с конфискацией продукции, сырья и оборудования.

Компании за нарушения заплатят от 100 до 150 тыс. рублей, тоже с конфискацией.

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