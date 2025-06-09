Для МСП снизятся процентные ставки по льготным кредитам

Малые технологические компании смогут получить кредит по ставке 13% годовых. Изменения распространяются и на уже действующие кредиты: их автоматически будут считать по новой ставке с 10 июня 2025 года.

Процентные ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса снизятся вместе с ключевой ставкой. С 9 июня 2025 года ключевая ставка стала 20%. Это значит, что малые технологические компании смогут получить заемные средства под 13% годовых.

Пониженная ставка будет действовать и по уже выданным кредитам: изменение произойдет автоматически с 10 июня 2025 года, для этого не нужно пересматривать программы, сказано на сайте Корпорации МСП.

«Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость финансовых инструментов, которые позволяют бизнесу работать и развиваться. Уменьшение "ключа" снижает стоимость льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных отраслях экономики», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас для малых технологических компаний есть льготный кредит с формулой «ключевая ставка минус 7%». Предприятия из сферы станкостроения и робототехники в первый год могут получить финансирование под 5% годовых, во второй год — 1/2 от «ключа» (сейчас это 11%), а в третий год — 1/2 от «ключа» плюс 3% (сейчас — 13%).

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