Мосбиржа начнет публиковать индекс биткоина с 10 июня 2025 года
Для расчета индекса биткоина будут опираться на стоимость криптовалюты на биржах Binance, Bybit, OKX и Bitget.
10 июня 2025 года Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать новый индекс биткоина. Его код — MOEXBTC.
Для расчета будут использовать информацию крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget) о стоимости бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT. Весовые коэффициенты криптобирж будут пересматривать каждый квартал.
«Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок», — сказано на сайте торговой площадки.
Периодичность расчета индекса — в 12:30 мск, один раз в день.
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