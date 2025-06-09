Мосбиржа начнет публиковать индекс биткоина с 10 июня 2025 года

Для расчета индекса биткоина будут опираться на стоимость криптовалюты на биржах Binance, Bybit, OKX и Bitget.

10 июня 2025 года Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать новый индекс биткоина. Его код — MOEXBTC.

Для расчета будут использовать информацию крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget) о стоимости бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT. Весовые коэффициенты криптобирж будут пересматривать каждый квартал.

«Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок», — сказано на сайте торговой площадки.

Периодичность расчета индекса — в 12:30 мск, один раз в день.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.