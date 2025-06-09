Бухгалтеры могут онлайн рассчитать пособия и страховые взносы для ИП

Есть несколько официальных и бесплатных сервисов, которые упростят бухгалтеру работу.

Чтобы рассчитать пособия, можно на сайте СФР вбить нужные данные. Доступен расчет выплат по больничным, пособий беременности и родам, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет.

ФНС также предлагает быстро посчитать фиксированные взносы для ИП, а также взносы, которые нужно уплатить, если доход предпринимателя превысил годовой лимит в 300 тыс. рублей. Достаточно указать расчетный период и сумму.

Узнайте больше о полезных инструментах для бухгалтеров. Приходите на бесплатный вебинар «Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году». Он состоится 26 июня в 11:00 мск!

На вебинаре обсудим:

1. Какие инструменты вам доступны:

разборы законов;

мини-курсы;

онлайн-курсы;

вебинары (эфиры, записи и конспекты);

конференции;

консультации.

2. Консультации с экспертами.

3. Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос.

4. Умные инструменты для бухгалтера (проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.).

5. Корпоративная подписка

для руководителя;

для сотрудника.

6. Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.

7. Клерк.Премиум для аутсорсеров, секреты использования и выгода.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 11:00 мск!