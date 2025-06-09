Бухгалтеры могут онлайн рассчитать пособия и страховые взносы для ИП
Чтобы рассчитать пособия, можно на сайте СФР вбить нужные данные. Доступен расчет выплат по больничным, пособий беременности и родам, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет.
ФНС также предлагает быстро посчитать фиксированные взносы для ИП, а также взносы, которые нужно уплатить, если доход предпринимателя превысил годовой лимит в 300 тыс. рублей. Достаточно указать расчетный период и сумму.
Узнайте больше о полезных инструментах для бухгалтеров. Приходите на бесплатный вебинар «Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году». Он состоится 26 июня в 11:00 мск!
На вебинаре обсудим:
1. Какие инструменты вам доступны:
разборы законов;
мини-курсы;
онлайн-курсы;
вебинары (эфиры, записи и конспекты);
конференции;
консультации.
2. Консультации с экспертами.
3. Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос.
4. Умные инструменты для бухгалтера (проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.).
5. Корпоративная подписка
для руководителя;
для сотрудника.
6. Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.
7. Клерк.Премиум для аутсорсеров, секреты использования и выгода.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 26 июня в 11:00 мск!
Комментарии1
ИПы сейчас бросятся пользоваться этими бесплатными сервисами, а потом к нам.