👪 Предприниматели хотят, чтобы приняли федеральный закон о семейном бизнесе

Закон о семейном бизнесе сейчас действует в 20 регионах России, в ТПП считают его популярным настолько, что можно распространить на всю страну.

Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила документ, в котором предложила свое определение и критерии семейного предприятия. Предложение проходит обсуждение среди экспертов и представителей профильных ведомств.

Сейчас закон о семейном бизнес принят в 20 регионах РФ, такая тенденция говорит о его востребованности, поэтому предприниматели предложили распространить его действие на всю страну.

«Закрепление понятия и критериев семейного предприятия на федеральном уровне — это лишь первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем государство имело возможность настроить программы поддержки для получения экономических и социально-демографических выгод от развития семейного предпринимательства», — сказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Впервые закон о семейном предпринимательстве приняли в мае 2022 года депутаты Заксобрания Нижегородской области, на днях Орловская область стала двадцатым регионом, где действует такой закон.

По данным президента ТПП Сергея Катырина, 75% малого и среднего бизнеса — это семейные компании.

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