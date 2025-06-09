В Татарстане создадут новую особую экономическую зону

Инвестиции в новую ОЭЗ составят более 15 млрд рублей. Резиденты будут производить биоволокна, сорбенты и удобрения.

В ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития особых экономических зон (ОЭЗ) одобрили создание в Татарстане новой ОЭЗ для развития кластера биотехнологий. Она будет расположена на территории Заинского муниципального образования и займет площадь 16,5 га.

«Механизму ОЭЗ в этом году исполняется 20 лет, за это время они стали одним из ключевых драйверов развития территорий, где реализуются ключевые проекты в промышленности, науке, логистике, формируются точки роста в туризме – создаются условия для выполнения поставленных Президентом экономических задач. В активной стадии реализации свыше 1,3 тыс. уникальных проектов с портфелем инвестиций 6,6 трлн и планами создать 177 тыс. рабочих мест. По итогам 2024 года видим рекордную востребованность особых зон у бизнеса, только за год 230 новых резидентов и 1,2 трлн вложенных инвестиций», – сказал замглавы Правительства Александр Новак.

Власти Татарстана ожидают, что к 2034 году объем инвестиций от резидентов новой ОЭЗ составит свыше 15 млрд рублей. Планируется создание 444 рабочих мест.

В числе проектов резидентов ОЭЗ – переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений. Два проекта в ОЭЗ собирается запустить «Татнефть».

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