Минфин смягчит ответственность за провоз наличных, алкоголя и табака без декларации

Сейчас на таможне могут оштрафовать за провоз без декларации большой суммы наличных, табака и алкоголя. Однако Минфин хочет, чтобы ФТС учитывала смягчающие обстоятельства. Для тех, кто нарушил впервые, вместо штрафов будут предупреждения

Правительство одобрило поправки Минфина в КоАП, по которым россияне смогут избежать штрафов за провоз наличности, табака и алкоголя без декларации. Вместо этого таможенники смогут выносить предупреждения.

Законопроект предполагает, что сотрудники ФТС будут учитывать смягчающие обстоятельства и применять более мягкое наказание для тех, кто нарушает впервые. Об этом пишут Ведомости.

Сейчас нужно декларировать ввоз и вывоз денежных средств, если их эквивалент превышает 10 тыс. долларов. Недостоверное декларирование наказывают штрафом в размере от половины до двукратного размера стоимости ввозимой продукции. Вместо этого Минфин хочет установить фиксированный штраф — от 5 до 20 тыс. рублей.

За последние пять лет только 1% физлиц повторно привлекают к ответственности за недекларирование наличных. Например, в 2024 году было всего 11 846 нарушителей, из которых 52 «рецидивиста».