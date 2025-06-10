Кабмин отменил повышенные ввозные пошлины на социально значимые продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое отменит повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания.

«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией», — сказано на сайте кабмина.