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Налоги, взносы, пошлины

Кабмин отменил повышенные ввозные пошлины на социально значимые продукты

Чтобы люди с различными заболеваниями могли получать диетическое и лечебное питание, правительство отменило повышенные пошлины при импорте этих товаров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое отменит повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания.

«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией», — сказано на сайте кабмина.

Отмена повышенных пошлин распространяется на значимую продукцию из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы РФ.

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Комментарии

3
    • Старый ворчун

      Решили, что народишко достаточно успешно дохнет и не надо его так интенсивно добивать?

  • Marina2022

    Ой, народонаселением озаботились. А что так быстро?

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