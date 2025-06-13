Роспатент: новые регионы наращивают в 2025 году инновационную и брендинговую активность

С момента воссоединения с Россией разработчики и предприниматели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) около 2 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и ИТ-разработок.

С 2024 года новые регионы демонстрируют значительную активность: количество заявок на регистрацию брендов и патентов выросло в два раза (+87%). Такая же динамика и в 2025 году. Лидирует Донецкая Народная Республика: на нее приходится 70% заявок (805 с 2024 г.).

«Чтобы перевести зарегистрированные ранее интеллектуальные права в российскую юрисдикцию, правообладателям достаточно подать заявку в Роспатент. В таком облегченном режиме они могут сделать это до 31 декабря 2025 года. Помимо этого, мы практически в ручном режиме работаем с разработчиками и бизнесом для развития сферы интеллектуальной собственности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Положительная динамика и по заявкам инноваторов. В прошлом году из данных регионов поступило 186 заявок на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Прирост по сравнению с 2023 годом составил +140%.

В первом квартале 2025 из четырех воссоединенных территорий поступило 340 заявок на регистрацию товарных знаков: прирост более чем в два раза, +124%.

С января по март 2025 в Роспатент поступило 42 заявки на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года патентная активность выросла в полтора раза.

В 2024 году поступило 54 заявки на выдачу свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. За весь 2023 год было подано всего 10 таких заявок. Таким образом, количество заявок на регистрацию ИТ-разработок выросло в пять раз. А за первые три месяца 2025 года ИТ-инноваторы подали еще 12 заявок (+50%).

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