Энергетики могут запретить продавать возле школ и больниц

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, по которому энергетики запретят продавать около медицинских, спортивных и образовательных учреждений.

«Энергетики не должны продаваться на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, в учреждениях культуры», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Согласно законопроекту, тонизирующие энергетические напитки будет нельзя продавать на территориях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских, культурных, спортивных, молодежных и других социальных услуг, а также возле объектов транспортной инфраструктуры городского и пригородного сообщения.

Также торговлю энергетиками запретят на расстоянии менее 100 метров от школ. Такие же правила действуют для алкогольной и табачной продукции.

Если законопроект примут, он начнет действовать со дня официальной публикации.

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