Ломбарды стали выдавать на 26% больше займов

Большинство клиентов пытаются вернуть заемные средства, чтобы вернуть заложенное имущество. Средняя сумма займа выросла с 16 до 21 тысячи рублей.

В 2024 году ломбарды выдали займов на 302 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2023 году. Причем число займов составило 16,6 млн, что соответствует уровню предыдущего года.

Основная причина роста — в стабильном повышении стоимости золота. 94% общего объема займов ломбарды выдавали под залог золотых изделий. Кроме того, средняя сумма займа в ломбарде выросла на 31% — с 16 до 21 тыс. рублей.

«Ломбарды по-прежнему ориентированы на классические операции с займами, а не на реализацию залогового имущества», — сказано на сайте Центробанка.

Основной прирост пришелся на крупные ломбарды с портфелем свыше 100 млн рублей. В 74% случаев займы оформляют постоянные клиенты.

Безналичные займы выдают 55% крупных сетевых ломбардов, 57% принимают электронные платежи, а 22% могут оформить займы через интернет.

84% клиентов ломбарда стараются погасить задолженность, чтобы вернуть заложенные предметы. В остальных случаях россияне выбирают продажу своего имущества. Однако если сумма продажи была больше займа, то клиент имеет право вернуть разницу в течение трех лет.

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