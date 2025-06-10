За нелегальный майнинг предложили штрафовать до 2 млн рублей

В КоАП появится новая статья, где предусмотрены штрафы за незаконные расчеты криптовалютой и нелегальный майнинг.

Минцифры планирует дополнить КоАП новой статьей со штрафами за незаконный майнинг и непредставление информации о добытой криптовалюте.

Для физлиц штрафы могут доходить до 200 тыс. рублей, а компании заплатят до 2 млн. Причем полученную криптовалюту конфискуют. Об этом пишет Forbes со ссылкой на законопроект Минцифры.

Новая статья 15.49 КоАП — «Нарушение требований законодательства Российской Федерации о цифровой валюте и майнинге» — будет предусматривать несколько составов преступлений:

наказание за расчеты криптовалютой в РФ вне правовых режимов, которые разрешают это делать. Штраф для физлиц будет от 100 до 200 тыс. рублей, для должностных — от 200 до 400 тыс., а для компаний — от 700 тыс. до 1 млн;

за незаконный майнинг и участие в майнинг-пуле (объединении майнеров) штраф для физлиц будет от 100 до 200 тыс. с конфискацией криптовалюты, для ИП и должностных лиц — от 200 до 400 тыс.;

наказание за незаконную деятельности операторов майнинговой инфраструктуры. Под это могут попасть владельцы оборудования, которые оказывают услуги майнерам. Штрафы такие же, как и за нелегальный майнинг.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.