ФАС: есть риски монополизации рынка из-за перепродажи импорта на маркетплейсах

На интернет-площадках перепродают товары импортного, а не российского производства. Антимонопольная служба видит в этом риск.

ФАС видит риски для российских производителей из-за перепродажи импортных товаров на маркетплейсах. Об этом заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«Существуют риски окончательной монополизации рынка с последующей негативизацией как для покупателей, так и продавцов. Видим риски и для производителей. В основном идет перепродажа импортных товаров, а не российских производителей», — отметил руководитель ФАС.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Антимонопольном форуме в Москве.

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