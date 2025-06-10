ФАС: есть риски монополизации рынка из-за перепродажи импорта на маркетплейсах
На интернет-площадках перепродают товары импортного, а не российского производства. Антимонопольная служба видит в этом риск.
ФАС видит риски для российских производителей из-за перепродажи импортных товаров на маркетплейсах. Об этом заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.
«Существуют риски окончательной монополизации рынка с последующей негативизацией как для покупателей, так и продавцов. Видим риски и для производителей. В основном идет перепродажа импортных товаров, а не российских производителей», — отметил руководитель ФАС.
Такое заявление он сделал в ходе выступления на Антимонопольном форуме в Москве.
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