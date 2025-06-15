Разработан проект программы технологического развития торговли

На «Неделе Российского Ретейла» состоялось очередное заседание Штаба технологического развития торговли под председательством зама главы Минпромторга Романа Чекушова. Участники рассмотрели проект программы технологического развития торговли, а также обсудили предложения по повышению производительности труда в торговой отрасли.

Проект программы включил 4 направления, по которым планируется внедрение технологических систем:

«Распределительные центры»; «Торговые объекты»; «Дарксторы»; «Фулфилмент-центры».

Также будет работа еще в двух направлениях — интеграция госинформсистем (ГИСов) с системами маркетплейсов и совершенствование хозяйственной деятельности МСП.

Сообщается, что проект программы будет представлен руководству Министерства промышленности и торговли.

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