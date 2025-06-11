Защита персональных данных

Компаниям могут запретить анализировать цифровые профили клиентов, чтобы угадать их интересы

Бизнесу запретят делать автоматизированный профайлинг своих клиентов. Обычно он нужен для того, чтобы рекомендовать клиенту именно те товары и продукты, которые нужны именно ему.

Минцифры подготовило законопроект, по которому операторы персональных данных не смогут собирать профили клиентов и автоматически обрабатывать их, чтобы предугадать интересы и предпочтения человека. Чтобы работать с такой информацией будет нужно получить отдельное согласие.

Новая инициатива скажется на работе банков, операторов связи, маркетплейсов и прочих компаний. Они не смогут собирать данные без ведома пользователей. Проект предполагает запрет анализировать и прогнозировать изменения в здоровье, личных предпочтениях, интересах, поведении и местонахождении клиентов с помощью любых автоматических систем. Об этом пишут «Ведомости».

Субъекты персональных данных смогут направить согласие на такую обработку только непосредственно оператору ПД или через ЕСИА. Причем операторы должны передать сведения о факте обработки информации в ЕСИА.

«Вместо точечного регулирования сервисов, которые могут предоставляться клиентам с их согласия, вводится тотальный запрет. При этом очевидно, что зарубежные интернет-компании такие ограничения никогда соблюдать не будут», — сказал источник издания.

Основная цель таких ограничений — борьба с мошенничеством. По данным МВД, в 2024 году произошло 380,3 тыс. преступлений, что на 6,8% больше, чем в 2023 году. Материальный ущерб вырос на 38,2%, до 188,7 млрд рублей.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум