Компаниям могут запретить анализировать цифровые профили клиентов, чтобы угадать их интересы

Бизнесу запретят делать автоматизированный профайлинг своих клиентов. Обычно он нужен для того, чтобы рекомендовать клиенту именно те товары и продукты, которые нужны именно ему.

Минцифры подготовило законопроект, по которому операторы персональных данных не смогут собирать профили клиентов и автоматически обрабатывать их, чтобы предугадать интересы и предпочтения человека. Чтобы работать с такой информацией будет нужно получить отдельное согласие.

Новая инициатива скажется на работе банков, операторов связи, маркетплейсов и прочих компаний. Они не смогут собирать данные без ведома пользователей. Проект предполагает запрет анализировать и прогнозировать изменения в здоровье, личных предпочтениях, интересах, поведении и местонахождении клиентов с помощью любых автоматических систем. Об этом пишут «Ведомости».

Субъекты персональных данных смогут направить согласие на такую обработку только непосредственно оператору ПД или через ЕСИА. Причем операторы должны передать сведения о факте обработки информации в ЕСИА.

«Вместо точечного регулирования сервисов, которые могут предоставляться клиентам с их согласия, вводится тотальный запрет. При этом очевидно, что зарубежные интернет-компании такие ограничения никогда соблюдать не будут», — сказал источник издания.

Основная цель таких ограничений — борьба с мошенничеством. По данным МВД, в 2024 году произошло 380,3 тыс. преступлений, что на 6,8% больше, чем в 2023 году. Материальный ущерб вырос на 38,2%, до 188,7 млрд рублей.

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