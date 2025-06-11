ВТБ начал тестировать «Волну» — альтернативу Apple Pay

Банк установит новые платежные терминалы с Bluetooth, по которому и будет проходить бесконтактная оплата со смартфонов как на Android, так и на iOS.

ВТБ запустил пилотный проект по тестированию нового платежного инструмента «Волна». Он будет проходить в Москве, Московской области и Казани.

«Волна» может стать российский аналогом Apple Pay. Чтобы бесконтактно принимать платежи со смартфонов, ВТБ использует новые платежные терминалы с поддержкой Bluetooth. Такое решение будет доступно для пользователей на Android и iOS.

«После завершения пилота, платежный инструмент «Волна» дополнит существующую в банке линейку продуктов для приема платежей. Клиенты из сфер торговли и услуг смогут предложить покупателям удобный сервис бесконтактной оплаты и повысить скорость проведения операций», — сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Новые терминалы с Bluetooth уже установили на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье. Такая технология позволяет проводить оплату на большом расстоянии от терминала и не заботиться о точном положении смартфона.

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