ВТБ начал тестировать «Волну» — альтернативу Apple Pay
ВТБ запустил пилотный проект по тестированию нового платежного инструмента «Волна». Он будет проходить в Москве, Московской области и Казани.
«Волна» может стать российский аналогом Apple Pay. Чтобы бесконтактно принимать платежи со смартфонов, ВТБ использует новые платежные терминалы с поддержкой Bluetooth. Такое решение будет доступно для пользователей на Android и iOS.
«После завершения пилота, платежный инструмент «Волна» дополнит существующую в банке линейку продуктов для приема платежей. Клиенты из сфер торговли и услуг смогут предложить покупателям удобный сервис бесконтактной оплаты и повысить скорость проведения операций», — сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.
Новые терминалы с Bluetooth уже установили на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье. Такая технология позволяет проводить оплату на большом расстоянии от терминала и не заботиться о точном положении смартфона.
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Комментарии1
Волну гонит.