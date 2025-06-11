Свободную экономическую зону распространили на приграничные территории Брянской области

СЭЗ, которая действует для компаний в новых регионах, будет работать с 2025 года для приграничного бизнеса в Брянской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 9 июня 2025 года № 854, по которому на ряд приграничных территорий Брянской области будет распространен режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Резиденты СЭЗ могут применять пониженные страховые взносы в размере 7,6%, имеют право на нулевую ставку налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроектов, а также бизнес освободят от уплаты налога на имущество. Об этом сказано на сайте кабмина.

Свободную экономическую зону в новых регионах создали в 2023 году. Сейчас в ней работает 350 компаний.

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