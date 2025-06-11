⚡️ Итоги дня: в Золотое кольцо включили Рыбинск, ФСБ будет контролировать общение ученых с иностранцами, Госдума приняла законопроект о «крестопаде»
Россияне начали брать меньше кредитов на подержанные машины. Доля автокредитов на новые автомобили в количественном выражении в мае показала заметный рост и достигла максимума с ноября 2020 года. Для кредитов на б/у автомобили эти факторы не актуальны, ставки по ним — более 28% годовых.
В мае 2025 года купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей. В начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах, первые их продажи начались только в апреле. На одной из платформ пиковый день продаж пришелся на 20 мая: за эти сутки было куплено 128 игрушек и брелоков Лабубу на 270 462 рубля.
За первые четыре месяца 2025 года рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7% год к году — до 39,5 млрд рублей. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
В турмаршрут «Золотое кольцо России» официально включили Рыбинск. С 2017 года в центре Рыбинска в рамках проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» начали делать наружную рекламу магазинов и ресторанов в ретро-стиле времен Российской империи с сохранением норм орфографии тех лет.
Ростовская компания «Агрофирма Донецкая Долина», которая является одним из крупнейших российских производителей посадочного материала, заинтересовалась в проекте по выращиванию садов черешни на территории Ирана.
В России испытали роботов для обслуживания электросетей без отключений. Роботизированные комплексы уже задействованы для мониторинга строительства и оценки состояния трасс линий электропередач.
Мошенники массово звонят россиянам под видом центров соцопросов. Они пытаются записать голос человека для создания дипфейков.
ФСБ разрешили контролировать все контакты российских ученых с иностранцами. Такой законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
В России появился новый долларовый миллиардер. Капитал основателя фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысил $1 млрд.
Яндекс Маркет запустил сервис «Нейроэксперт» для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Apple снова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений. В каких конкретно материалах компании была обнаружена пропаганда, не уточняется. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Общая сумма штрафа составила 7,5 млн рублей.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде». Депутаты решили запретить изображение религиозных объектов без религиозных символов, если таковые на них есть. Больше всего их возмущение вызвало изображение церквей без крестов.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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