⚡️ Итоги дня: в Золотое кольцо включили Рыбинск, ФСБ будет контролировать общение ученых с иностранцами, Госдума приняла законопроект о «крестопаде»

Россияне начали брать меньше кредитов на подержанные машины. Доля автокредитов на новые автомобили в количественном выражении в мае показала заметный рост и достигла максимума с ноября 2020 года. Для кредитов на б/у автомобили эти факторы не актуальны, ставки по ним — более 28% годовых.

В мае 2025 года купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей. В начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах, первые их продажи начались только в апреле. На одной из платформ пиковый день продаж пришелся на 20 мая: за эти сутки было куплено 128 игрушек и брелоков Лабубу на 270 462 рубля.

За первые четыре месяца 2025 года рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7% год к году — до 39,5 млрд рублей. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

В турмаршрут «Золотое кольцо России» официально включили Рыбинск. С 2017 года в центре Рыбинска в рамках проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» начали делать наружную рекламу магазинов и ресторанов в ретро-стиле времен Российской империи с сохранением норм орфографии тех лет.

Ростовская компания «Агрофирма Донецкая Долина», которая является одним из крупнейших российских производителей посадочного материала, заинтересовалась в проекте по выращиванию садов черешни на территории Ирана.

В России испытали роботов для обслуживания электросетей без отключений. Роботизированные комплексы уже задействованы для мониторинга строительства и оценки состояния трасс линий электропередач.

Мошенники массово звонят россиянам под видом центров соцопросов. Они пытаются записать голос человека для создания дипфейков.

ФСБ разрешили контролировать все контакты российских ученых с иностранцами. Такой законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

В России появился новый долларовый миллиардер. Капитал основателя фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысил $1 млрд.

Яндекс Маркет запустил сервис «Нейроэксперт» для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Apple снова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений. В каких конкретно материалах компании была обнаружена пропаганда, не уточняется. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Общая сумма штрафа составила 7,5 млн рублей.