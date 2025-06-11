Минфин разъяснил нюансы применения ККТ при расчетах между компанией и физлицом

Гендиректор рассчитался безналом с личного счета за услуги, оказанные его компании. В этой ситуации нужно оформить кассовый чек.

Если услуги, оказанные компании, оплатил гендиректор ООО со своего личного счета безналичным переводом через онлайн-банк, поставщик услуг должен применять ККТ. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.05.2025 № 30-01-15/51378.

ККТ не применяют при безналичных расчетах между организациями и/или ИП, кроме наличных расчетов и (или) расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением: п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Но в описанной ситуации расчет происходит между организацией и физлицом с его текущего счета. Соответственно, норма о неприменении ККТ не действует.

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