Отдыхайте с умом! Онлайн-курсы по 3 500 руб. до конца праздников

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Новые правила по защите персданных - 2025
Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
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Бухгалтерия маркетплейсов: учет, налоги, 1С
Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.
Главбух на УСН-2025: от учета до отчетности и 1С
Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.
Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.
Цена курса до 16 июня: 3 500 рублей.
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