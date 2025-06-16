🐄 Отели на базе коровников: российские фермеры осваивают агротуризм

Отели на базе коровников начали создавать российские фермеры, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе международного туристического форума «Путешествуй!».

«Знаете, где места размещения? Не в глэмпингах, которые модные и все строят сейчас, а в коровниках. Старые коровники еще советских времен переоборудуют. Есть несколько объектов», — сообщила министр.

По ее словам, на этих объектах «все по санпину и все, что требуется, соблюдается». При этом они настолько умело переоборудуются, что и не понятно, что это коровник, поскольку внутри очень красиво, добавила Оксана Лут.

Такие отели строят предприятия, где остались еще советские коровники.

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