Из-за отмены комиссии для застройщиков банки выдают меньше ипотечных кредитов – Сбер

Отмена комиссии для застройщиков стала причиной снижения выдач в некоторых сегментах ипотечного кредитования. Об этом рассказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

«Что касается отмены комиссии для застройщиков, то это уже привело к снижению выдач в сегменте, где стоят завышенные требования ЦБ по риск-весам. Теперь заемщикам приходится вносить более высокий первоначальный взнос – 30% и более, иначе кредит получить почти невозможно. С другой стороны, снижение ключевой ставки поддержит спрос — "Сбер" уже выдает рыночную ипотеку на 2-3,5% дешевле, чем это было до заседания ЦБ 6 июня», — пояснил Скворцов.