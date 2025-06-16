ФНС меняет порядок постановки на налоговый учет и снятия с него: проект приказа
ФНС опубликовала проект приказа, которым предлагается поменять порядок постановки на учет и снятия с него физлиц, юрлиц и ИП.
Действующий порядок утвержден приказом Минфина от 29.12.2020 № 329н.
Выписку из ЕГРЮЛ вместо уведомления налоговики будут присылать:
при постановке на учет вновь созданной организации;
при постановке на учет компании по месту нахождения филиала, представительства, другой обособки;
при снятии с учета организации из-за изменения ее места нахождения, ее филиала, представительства;
при снятии с учета организации из-за прекращения деятельности филиала, представительства.
Для компании, состоящей на учете в разных налоговых по месту нахождения подразделений в одном муниципалитете, предусмотрен такой порядок:
если она выбрала для постановки на учет одну из инспекций, то последняя поставит на учет организацию по другим обособкам со дня получения уведомления о выборе;
если подразделения будут создаваться после выбора налоговой, она же поставит их на учет.
Выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о постановке на учет и снятии с него по месту нахождения недвижимости и транспорта направят по запросу компании. Сейчас обязательно направляют уведомления.
Приказ вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.
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