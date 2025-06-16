❌ Заполнить заявление о ввозе товаров из ЕАЭС через ЛК нельзя – ФНС

Заявление можно заполнить через программу Налоговой службы или в 1С.Бухгалтерия.

В чате ФНС спросили, можно ли в личном кабинете налогоплательщика заполнить заявление о ввозе товаров из ЕАЭС и там же подать декларацию.

«К сожалению, такой возможности заполнить заявления о ввозе товаров из ЕАЭС в ЛК нет», — ответили инспекторы.

Такое заявление можно заполнить через специальную программу, которую можно скачать на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства» либо в 1С.Бухгалтерия.

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