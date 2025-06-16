⏳ 16 июня 2025 — крайний срок уплаты взносов на травматизм

Сегодня последний день для уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Не позднее 16 июня 2025 года нужно заплатить ежемесячные страховые взносы на травматизм в СФР за май. Это касается всех страхователей.

КБК для уплаты — 7971 0212 0000 6100 0160.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.