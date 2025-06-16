⏳ 16 июня 2025 — крайний срок уплаты взносов на травматизм
Сегодня последний день для уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Не позднее 16 июня 2025 года нужно заплатить ежемесячные страховые взносы на травматизм в СФР за май. Это касается всех страхователей.
КБК для уплаты — 7971 0212 0000 6100 0160.
Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.
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