Успейте купить подписку Клерк.Премиум за 14 000 руб. в год! Вечером повышаем цену
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Чтобы записывать новые курсы, приглашать опытных экспертов и суперпрофессионалов на съемки и вебинары, быстрее обновлять справочную базу и проводить больше живых тренингов, мы поднимаем цену.
Подписка Клерк. Премиум — это лучший информационный помощник бухгалтера в работе, а также постоянная поддержка экспертов.
В годовую подписку Клерк.Премиум входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам;
записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
консультации с экспертами;
статьи с разборами новых правил;
онлайн-посещение конференций;
справочно-правовая система;
инструменты и сервисы для работы бухгалтера;
отключение рекламы на сайте.
Скорее оформляйте подписку Клерк.Премиум за 14 000 руб. — пока эта цена еще действует! Вы купите подписку по старой цене, но использовать будете все обновления и свежие материалы, которые появятся в расширенной подписке в ближайшее время.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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