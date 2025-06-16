Успейте купить подписку Клерк.Премиум за 14 000 руб. в год! Вечером повышаем цену

Сегодня, 16 июня 2025 г., последний день, когда вы еще можете оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 14 000 руб. — вечером мы поднимем стоимость. Поспешите, не упустите возможность сэкономить и купить подписку по старой цене.

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Чтобы записывать новые курсы, приглашать опытных экспертов и суперпрофессионалов на съемки и вебинары, быстрее обновлять справочную базу и проводить больше живых тренингов, мы поднимаем цену.

Подписка Клерк. Премиум — это лучший информационный помощник бухгалтера в работе, а также постоянная поддержка экспертов.

В годовую подписку Клерк.Премиум входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам;

записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;

консультации с экспертами;

статьи с разборами новых правил;

онлайн-посещение конференций;

справочно-правовая система;

инструменты и сервисы для работы бухгалтера;

отключение рекламы на сайте.

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