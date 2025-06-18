Эксперт: у бухгалтера — повышенная ответственность за персональные данные

С 30 мая 2025 у бухгалетров появились особенности работы с персональными данными, которые неизбежно повлияли на ответственность.

Повышенная ответственность означает в том числе необходимость соблюдения ряда обязательств. А именно:

проведение регулярных проверок базы данных на предмет ошибок и несоответствий;

проверка наличия действующих соглашений и разрешений на обработку персональных данных;

участие в разработке внутренних процедур и стандартов компании, направленных на предотвращение утечек и нарушений;

своевременное обновление технической инфраструктуры и инструментов, используемых для обработки данных.

На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», основатель сервиса «Роском Онлайн», архитектор систем работы с персональными данными, эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.