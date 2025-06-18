Эксперт: у бухгалтера — повышенная ответственность за персональные данные
Повышенная ответственность означает в том числе необходимость соблюдения ряда обязательств. А именно:
проведение регулярных проверок базы данных на предмет ошибок и несоответствий;
проверка наличия действующих соглашений и разрешений на обработку
персональных данных;
участие в разработке внутренних процедур и стандартов компании, направленных на предотвращение утечек и нарушений;
своевременное обновление технической инфраструктуры и инструментов,
используемых для обработки данных.
На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», основатель сервиса «Роском Онлайн», архитектор систем работы с персональными данными, эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.
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