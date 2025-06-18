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 Защита персональных данных

Эксперт: у бухгалтера — повышенная ответственность за персональные данные

С 30 мая 2025 у бухгалетров появились особенности работы с персональными данными, которые неизбежно повлияли на ответственность.

Повышенная ответственность означает в том числе необходимость соблюдения ряда обязательств. А именно:

  • проведение регулярных проверок базы данных на предмет ошибок и несоответствий;

  • проверка наличия действующих соглашений и разрешений на обработку

    персональных данных;

  • участие в разработке внутренних процедур и стандартов компании, направленных на предотвращение утечек и нарушений;

  • своевременное обновление технической инфраструктуры и инструментов,

    используемых для обработки данных.

На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», основатель сервиса «Роском Онлайн», архитектор систем работы с персональными данными, эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.

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