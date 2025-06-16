😕 Лимит дохода для предпринимателей на АвтоУСН не уменьшат до конца эксперимента
Перейти на АУСН можно, если годовой доход не превышает 60 млн рублей. Эту сумму не будут уменьшать до 31 декабря 2027 года.
Работать на АвтоУСН могут ИП и компании, у которых годовой доход не превышает 60 млн рублей. Этот лимит не уменьшат до конца эксперимента.
Об этом 16 июня 2025 года представитель ИФНС России № 20 по г. Москве рассказал на вебинаре «АвтоУСН». На нем присутствовал представитель «Клерка».
На вебинаре рассказали об особенностях применения АвтоУСН. Перейти на АУСН могут только российские организации и ИП, которые соответствуют условиям, предусмотренных в ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
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