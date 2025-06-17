ФНС: ИП может совмещать АУСН с профессиональной деятельностью. Но тогда будут взносы

Если предприниматель на АУСН занимается еще одной деятельностью, которая не является предпринимательской, он должен платить страховые взносы.

ИП на АУСН может совмещать автоматизированную упрощенку с профессиональной деятельностью, не являющейся предпринимательской.

Об этом 16 июня 2025 года сообщил представитель ИФНС России № 20 по г. Москве на вебинаре «АвтоУСН». На нем присутствовал представитель «Клерка».

В этом случае ИП должен платить взносы на ОПС в размере 1% с дохода от этой или иной деятельности, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период.

В остальных случаях ИП на АУСН страховые взносы не платят.

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