Если после ЧС не хватает данных для бухотчетности – нужно раскрыть дополнительные показатели и описать, что произошло

Минфин пояснил, как провести инвентаризацию и составлять бухгалтерскую отчетность после пожара, аварии или бедствия.

Что делать, если после пожара, аварии или другого бедствия нельзя или затруднительно провести инвентаризацию и вести бухгалтерскую/финансовую отчетность по стандартам, Минфин разъяснил письме от 21.04.2025 № 07-01-07/39903.

ФСБУ/ПБУ и ситуация Что делать Невозможно или очень затратно оценить наличие активов по ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» Допустимы альтернативные способы определения таких активов для целей инвентаризации, в том числе видео-, фотофиксация В случае пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, в результате которого сложилась ЧС, инвентаризацию проводят сразу по их окончании, если это возможно Не хватает информации для отчетности по стандарту ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» для формирования представления о финансовом положении компании, финансовом результате и движении денег за отчетный период, необходимого пользователям этой отчетности для принятия экономических решений Раскрывают дополнительную информацию, в том числе показатели Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», при подготовке бухотчетности есть неопределенность, из-за которой появляются сомнения в непрерывности деятельности Компания должна описать события, которые произошли, и с чем они связаны

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