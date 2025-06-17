Бизнес-клиенты Т-Банка теперь могут оплачивать покупки смартфоном через T-Pay

Сервис доступен владельцам бизнес-карт со смартфонами на Андроиде. Платежи можно учитывать как бизнес-расходы.

Сервис моментальной оплаты T-Pay стал доступен для владельцев бизнес-карт Т-Банка. Теперь ИП могут оплачивать покупки с помощью телефона, просто приложив его к платежному терминалу.

Сейчас воспользоваться сервисом могут владельцы бизнес-карт со смартфонами на OC Android. Мобильное приложение Т-Банка можно использовать для личных расходов и для решения рабочих задач: от оплаты кофе до покупки офисной мебели. Эти платежи можно учитывать как бизнес-расходы.

При оплате бизнес-картой нет дополнительных комиссий и лимитов.

При оплате можно менять бизнес-карту на личную одним касанием в приложении Т-Банка. Баланс счета и сумма платежа видны на экране, что позволяет контролировать свои финансы. Платить с помощью T-Pay на Android можно даже без интернета (до 10 покупок).

Реквизиты карты при оплате с помощью T-Pay используются в зашифрованном виде, то есть данные владельца не могут быть скомпрометированы.

Можно настроить ограничения на траты в выбранных категориях товаров и услуг, установить суточные, месячные или общие лимиты.

Выпуск и обслуживание бизнес-карт бесплатные. В зависимости от тарифного плана ИП могут получить без комиссии от одной до трех карт.

«Бизнес-карты Т-Банка — это карты для всех дел, предприниматели оплачивают ими как корпоративные покупки, так и личные. И мы видим растущий спрос бизнеса на удобные и простые платежные инструменты. T-Pay уже зарекомендовал себя среди физлиц как удобный способ оплаты. Теперь мы переносим этот комфорт и на бизнес-клиентов, делая расчеты быстрее и безопаснее, а также упрощая управление финансами. Ожидаем, что благодаря улучшению клиентского опыта в ближайшие полгода оборот покупок по бизнес-картам увеличится на 20—25%», — заявил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

Как добавить бизнес-карту в T-Pay:

В приложении Т-Банка выбрать карту для бизнеса, которую требуется привязать к T-Pay. Нажать «Добавить в T‑Pay». Добавить ярлык T-Pay на экран смартфона.

Для работы с T-Pay нужен смартфон c NFC и Android 9.0 и выше. Подключение бизнес-карт к T-Pay доступно в мобильном приложении T-Банка версий 7.11 и выше, понадобится официальная версия операционной системы.

Оплата происходит на основе платежной системы «Мир», доступна по всей России и в ряде других стран.