🚗 Toyota и Hyundai не возвращаются в Россию – Мантуров

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию автомобильных брендов Toyota и Hyundai.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я все-таки исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 22 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой», — заявил Мантуров.