Более 40% работодателей готовы уволить сотрудников в пользу ИИ! Освойте навыки, которые не доступны машине на курсах «Клерка»
Работодатели стали отдавать часть задач ИИ и начали снижать зарплаты сотрудникам, мотивируя тем, что теперь они меньше работают. Динамика начала распространяться и на бухгалтеров, но пока только на рядовых. Главбухи остаются востребованными и ценными специалистами. Нейронка уже умеет писать тексты, анализировать информацию и хорошо работает с данными, но решать сложные стратегические задачи и работать с финансами на уровне главбуха пока не способна. Сотрудники, которые повышают квалификацию и осваивают новые навыки, пока только растут в цене. Например, главбухи на ОСНО и бухгалтеры ВЭД для ИИ незаменимы. Как раз на эти курсы у нас сейчас скидки.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо
27 000 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы, узнаете, как визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков, сможете принимать решения на основе полученных данных, а вот ИИ без практического опыта с этим точно не справится.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей.
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