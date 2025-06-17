Более 40% работодателей готовы уволить сотрудников в пользу ИИ! Освойте навыки, которые не доступны машине на курсах «Клерка»

Для бухгалтера это опасный звонок: ИИ наступает на пятки, с ним невозможно соперничать по скорости работы, но можно соперничать в уровне навыков. Бухгалтерам сейчас лучше делать упор на повышение квалификации и те навыки, которые требуют опыта и стратегического мышления. Собрали курсы по навыкам, которые не сможет заменить ИИ. Сейчас на них скидки до 83%!

Работодатели стали отдавать часть задач ИИ и начали снижать зарплаты сотрудникам, мотивируя тем, что теперь они меньше работают. Динамика начала распространяться и на бухгалтеров, но пока только на рядовых. Главбухи остаются востребованными и ценными специалистами. Нейронка уже умеет писать тексты, анализировать информацию и хорошо работает с данными, но решать сложные стратегические задачи и работать с финансами на уровне главбуха пока не способна. Сотрудники, которые повышают квалификацию и осваивают новые навыки, пока только растут в цене. Например, главбухи на ОСНО и бухгалтеры ВЭД для ИИ незаменимы. Как раз на эти курсы у нас сейчас скидки.

Каталог курсов

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Записаться

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Записаться

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы, узнаете, как визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков, сможете принимать решения на основе полученных данных, а вот ИИ без практического опыта с этим точно не справится.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».