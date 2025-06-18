▶ Через один час стартует VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
«Летняя сессия» — не просто теория: вы уйдете с конкретными решениями и готовыми материалами, которые можно применить сразу на практике. Конференция стартует 18.06.2025 в 10:00!
День 1 — вы узнаете про налоговые риски 2025 и как к ним подготовиться.
День 2 — посвящен учета и налогам на маркетплейсах. Эксперты дадут пошаговые алгоритмы.
День 3 — говорим про аутсорс без штрафов и ошибок.
Поэтому Конференция будет полезна и бухгалтерам компаний, и бухгалтерам селлеров на маркетплейсах, а также аутсорсерам.
Бонус: Стартерпак бухгалтера — 8 файлов для роста дохода.
По итогам Конференции вы получите именной электронный сертификат участника, который подтвердит, что вы прошли 30 часов обучения.
Также у вас будет доступ к записям, которые можно пересматривать, конспекты всех выступлений спикеров.
Присоединяйтесь к «Летней сессии» сегодня в 10:00!
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