▶ Через один час стартует VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

18, 19 и 20 июня 2025 года на онлайн-конференции, организованной «Клерком», вас ждут более 500 слайдов полезной информации от 22 лучших эксперта страны. И не только.

«Летняя сессия» — не просто теория: вы уйдете с конкретными решениями и готовыми материалами, которые можно применить сразу на практике. Конференция стартует 18.06.2025 в 10:00!

День 1 — вы узнаете про налоговые риски 2025 и как к ним подготовиться.

День 2 — посвящен учета и налогам на маркетплейсах. Эксперты дадут пошаговые алгоритмы.

День 3 — говорим про аутсорс без штрафов и ошибок.

Поэтому Конференция будет полезна и бухгалтерам компаний, и бухгалтерам селлеров на маркетплейсах, а также аутсорсерам.

Бонус: Стартерпак бухгалтера — 8 файлов для роста дохода.

По итогам Конференции вы получите именной электронный сертификат участника, который подтвердит, что вы прошли 30 часов обучения.

Также у вас будет доступ к записям, которые можно пересматривать, конспекты всех выступлений спикеров.

Присоединяйтесь к «Летней сессии» сегодня в 10:00!